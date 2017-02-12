10:40 pm - Семейные ценности



Фотографии: Норвежский Лесной 12 февраля, вечер: митинг "За семейные ценности" в "Гайд-парке" на территории парка "Сокольники".



























From: amashkovtsev Date: February 12th, 2017 07:53 pm (UTC) (Link) Вы немножко замешкались. Теперь не про семейные ценности, а про люди ли вы. По мне, так вы ВСЁ проебали.

Привет из Украины. Не надо благодарить. Reply ) ( Thread

From: vadimus_ca Date: February 12th, 2017 08:15 pm (UTC) (Link) Никакое оно не другое.



Неважно, откуда приходит опасность - потому что правительство разрешило безнаказанно применять насилие своим гражданам, или потому что оно завезло бородатых поклонников насилия извне.



А если комментарий о том, что все русские - нелюди в ваших глазах, тогда я действительно ошибся, это о другом.

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From: amashkovtsev Date: February 12th, 2017 08:25 pm (UTC) (Link) Альё. Вот я русский допустим по советскому паспорту и по предкам и по языку родному. Я опять же про другое. Мы, наверное, не поймём друг-друга никогда. Иншалла. Reply ) ( Parent ) ( Thread

From: jattar Date: February 12th, 2017 10:41 pm (UTC) (Link) не люди, но говорить это из-за границы России как-то не козяво, все равно что в зоопарке дразнить зверей через клетку. Reply ) ( Parent ) ( Thread

From: mbwolf Date: February 12th, 2017 08:22 pm (UTC) (Link) Поняла, почему не хожу на митинги, даже когда здоровье позволяет. Там всегда бывают лозунги. Причем по большей части ...эээ... сильно эмоциональные.Вот вроде бы во всем идею митинга поддерживаю, но присутствие там было бы сплошным дисклеймером.



Edited at 2017-02-12 08:24 pm (UTC) Reply ) ( Thread

From: alex_brab Date: February 12th, 2017 08:39 pm (UTC) (Link) про бабу и молот отличный лозунг. Ну и не понятно что не нравится. Пусть замуж не выходят раз там бьют Reply ) ( Thread

From: nemnavpu Date: February 12th, 2017 09:06 pm (UTC) (Link) Опять движуху пропустил... Знал бы, встал напротив с чем-то вроде



Не ходите девки замуж,

За Ивана Кузина!

У Ивана Кузина

Можно получить тяжкие телесные повреждения Reply ) ( Thread

From: nemnavpu Date: February 12th, 2017 09:09 pm (UTC) (Link) Мальчик на третьей фотке походу схлопотал недавно. Да и вообще, они грустные какие-то... Reply ) ( Thread

From: tigrushka Date: February 12th, 2017 10:22 pm (UTC) (Link) Похоже, там было не очень весело 😏 Reply ) ( Thread

From: nl Date: February 13th, 2017 12:12 am (UTC) (Link) В стране вообще ощущается недостаток веселых мероприятий, посвященных семейному насилию. Reply ) ( Parent ) ( Thread

From: ixtiandra Date: February 14th, 2017 10:41 am (UTC) (Link) Это насилие заложено в "авторское право": использовать фотографии нельзя, если автор не позволил. Reply ) ( Parent ) ( Thread

From: knms Date: February 13th, 2017 05:08 am (UTC) (Link) Не понимают дуры своего женского щщастя.

Зато не одни, часики то тикают!!!11 Reply ) ( Thread