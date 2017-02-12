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February 12th, 2017
Вы немножко замешкались. Теперь не про семейные ценности, а про люди ли вы. По мне, так вы ВСЁ проебали.
Привет из Украины. Не надо благодарить.
"У вас негров линчуют" Ага. Я про другое.
Никакое оно не другое.
Неважно, откуда приходит опасность - потому что правительство разрешило безнаказанно применять насилие своим гражданам, или потому что оно завезло бородатых поклонников насилия извне.
А если комментарий о том, что все русские - нелюди в ваших глазах, тогда я действительно ошибся, это о другом.
Альё. Вот я русский допустим по советскому паспорту и по предкам и по языку родному. Я опять же про другое. Мы, наверное, не поймём друг-друга никогда. Иншалла.
|From:
|jattar
|Date:
|February 12th, 2017 10:41 pm (UTC)
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|(Link)
не люди, но говорить это из-за границы России как-то не козяво, все равно что в зоопарке дразнить зверей через клетку.
поддерживаю опиздюление телок
|From:
|mbwolf
|Date:
|February 12th, 2017 08:22 pm (UTC)
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|(Link)
Поняла, почему не хожу на митинги, даже когда здоровье позволяет. Там всегда бывают лозунги. Причем по большей части ...эээ... сильно эмоциональные.Вот вроде бы во всем идею митинга поддерживаю, но присутствие там было бы сплошным дисклеймером.
Edited at 2017-02-12 08:24 pm (UTC)
про бабу и молот отличный лозунг. Ну и не понятно что не нравится. Пусть замуж не выходят раз там бьют
|From:
|nemnavpu
|Date:
|February 13th, 2017 12:58 am (UTC)
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|(Link)
Может хотят не "молот" а "пэддл"?
|From:
|nemnavpu
|Date:
|February 12th, 2017 09:06 pm (UTC)
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|(Link)
Опять движуху пропустил... Знал бы, встал напротив с чем-то вроде
Не ходите девки замуж,
За Ивана Кузина!
У Ивана Кузина
Можно получить тяжкие телесные повреждения
|From:
|nemnavpu
|Date:
|February 12th, 2017 09:09 pm (UTC)
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|(Link)
Мальчик на третьей фотке походу схлопотал недавно. Да и вообще, они грустные какие-то...
Похоже, там было не очень весело 😏
|From:
|nl
|Date:
|February 13th, 2017 12:12 am (UTC)
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|(Link)
В стране вообще ощущается недостаток веселых мероприятий, посвященных семейному насилию.
Зато все признают авторское насилие.
|From:
|nl
|Date:
|February 14th, 2017 10:02 am (UTC)
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|(Link)
Это как?
Это насилие заложено в "авторское право": использовать фотографии нельзя, если автор не позволил.
|From:
|knms
|Date:
|February 13th, 2017 05:08 am (UTC)
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|(Link)
Не понимают дуры своего женского щщастя.
Зато не одни, часики то тикают!!!11
|From:
|molbob
|Date:
|February 13th, 2017 09:50 am (UTC)
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|(Link)
Государство не хочет заниматься мелкой бытовухой, неприведшим к серьезным травмам? Наверное, такие дела сложно классифицировать и доказать, и на это уходит много человеко-часов и бумажной рутины, а для отчетности эти показатели малоинтересны. Абсолютно Полностью не разбираюсь в вопросе.