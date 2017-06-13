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12 июня, Тверская: фотографии - Норвежский Лесной

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June 13th, 2017

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02:40 am - 12 июня, Тверская: фотографии


Фотографии: Норвежский Лесной








































(12 comments | Leave a comment)

Comments:

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From:dervishv
Date:June 13th, 2017 12:18 am (UTC)
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Я так и не понял, как ты прошел через оцепление, никого же не пропускали или у тебя особый пропуск?))))
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From:nl
Date:June 13th, 2017 12:27 am (UTC)
(Link)
Просочился без пропуска (иногда получается).
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From:livejournal
Date:June 13th, 2017 01:32 am (UTC)
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From:valroma
Date:June 13th, 2017 06:19 am (UTC)
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На 2-й Ути Пути.
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From:ectet
Date:June 13th, 2017 07:26 am (UTC)
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А я на даче шашлычок кушал и огород копал. А вы тут веселились.
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From:nailhosny
Date:June 13th, 2017 08:04 am (UTC)
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если в красном варламов, значит, что наголо постригся напиздел?
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From:dil
Date:June 13th, 2017 09:37 am (UTC)
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А они не возражают против таких съёмок?
Я тут как-то хотел сфотографировать полицейскую машину, но на всякий случай сначала спросил, можно ли. Ответили, что можно только заранее спросив разрешение, и вот конкретно там не разрешили.
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From:nl
Date:June 13th, 2017 10:23 am (UTC)
(Link)
Запретить съемку сотрудника полиции при исполнении своих обязанностей в общественном месте - например, на улице - сотрудник полиции мне не может. Он может вежливо попросить (не снимать, удалить снимки), а я могу вежливо выслушать эту просьбу и либо согласиться, либо отказать. Еще он может попытаться навешать лапши на уши или поугрожать, но с этим довольно просто справляться.

Еще он может уворачиваться от объектива и прятать физиономию - что довольно часто происходит - но тут уже у меня нет возможности насильно развернуть его лицо в нужный ракурс.

Есть еще два момента: во-первых, играет роль количество снимающих людей вокруг (когда ты с камерой один - приходится тяжелее); во-вторых, играет роль география: в Москве полиция чаще всего вполне вменяемая, и это сильно отличается от ее поведения в регионах.

Edited at 2017-06-13 10:24 am (UTC)
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From:ico
Date:June 13th, 2017 03:45 pm (UTC)
(Link)
К вопросу о - https://twitter.com/aban_in/status/874244101197230080 см коммент с картинками.
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From:dil
Date:June 13th, 2017 08:00 pm (UTC)
(Link)
Вот-вот..
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From:dr_jekyll44
Date:June 13th, 2017 12:03 pm (UTC)
(Link)
Отлично! точно и цепко.
From:pewpewaction
Date:June 13th, 2017 02:40 pm (UTC)
(Link)
Фото зрителей у сцен, где выступали Газманов с Любэ (или кто там сейчас в тренде), сюда бы еще. Для физиономического анализа.

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