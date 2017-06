12 июня, Тверская: фотографии - Норвежский Лесной > Recent Entries

02:40 am - 12 июня, Тверская: фотографии



Фотографии: Норвежский Лесной













































































From: dervishv Date: June 13th, 2017 12:18 am (UTC) (Link) Я так и не понял, как ты прошел через оцепление, никого же не пропускали или у тебя особый пропуск?)))) Reply ) ( Thread From: nl Date: June 13th, 2017 12:27 am (UTC) (Link) Просочился без пропуска (иногда получается). Reply ) ( Parent ) ( Thread From: livejournal Date: June 13th, 2017 01:32 am (UTC) (Link) Hello! Your entry got to top-25 of the most popular entries of Russia in LiveJournal! Learn more about LiveJournal Ratings in FAQ Reply ) ( Thread From: valroma Date: June 13th, 2017 06:19 am (UTC) (Link) На 2-й Ути Пути. Reply ) ( Thread From: ectet Date: June 13th, 2017 07:26 am (UTC) (Link) А я на даче шашлычок кушал и огород копал. А вы тут веселились. Reply ) ( Thread From: nailhosny Date: June 13th, 2017 08:04 am (UTC) (Link) если в красном варламов, значит, что наголо постригся напиздел? Reply ) ( Thread From: dil Date: June 13th, 2017 09:37 am (UTC) (Link) А они не возражают против таких съёмок?

Я тут как-то хотел сфотографировать полицейскую машину, но на всякий случай сначала спросил, можно ли. Ответили, что можно только заранее спросив разрешение, и вот конкретно там не разрешили. Reply ) ( Thread From: nl Date: June 13th, 2017 10:23 am (UTC) (Link) Запретить съемку сотрудника полиции при исполнении своих обязанностей в общественном месте - например, на улице - сотрудник полиции мне не может. Он может вежливо попросить (не снимать, удалить снимки), а я могу вежливо выслушать эту просьбу и либо согласиться, либо отказать. Еще он может попытаться навешать лапши на уши или поугрожать, но с этим довольно просто справляться.



Еще он может уворачиваться от объектива и прятать физиономию - что довольно часто происходит - но тут уже у меня нет возможности насильно развернуть его лицо в нужный ракурс.



Есть еще два момента: во-первых, играет роль количество снимающих людей вокруг (когда ты с камерой один - приходится тяжелее); во-вторых, играет роль география: в Москве полиция чаще всего вполне вменяемая, и это сильно отличается от ее поведения в регионах.



Edited at 2017-06-13 10:24 am (UTC) Reply ) ( Parent ) ( Thread From: ico Date: June 13th, 2017 03:45 pm (UTC) (Link)

К вопросу о - https://twitter.com/aban_in/status/8742 44101197230080 см коммент с картинками. Reply ) ( Parent ) ( Thread From: dil Date: June 13th, 2017 08:00 pm (UTC) (Link) Вот-вот.. Reply ) ( Parent ) ( Thread From: dr_jekyll44 Date: June 13th, 2017 12:03 pm (UTC) (Link) Отлично! точно и цепко. Reply ) ( Thread From: pewpewaction Date: June 13th, 2017 02:40 pm (UTC) (Link) Фото зрителей у сцен, где выступали Газманов с Любэ (или кто там сейчас в тренде), сюда бы еще. Для физиономического анализа. Reply ) ( Thread