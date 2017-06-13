|
|
|
June 13th, 2017
Я так и не понял, как ты прошел через оцепление, никого же не пропускали или у тебя особый пропуск?))))
|From:
|nl
|Date:
|June 13th, 2017 12:27 am (UTC)
|
|(Link)
Просочился без пропуска (иногда получается).
Hello! Your entry got to top-25 of the most popular entries of Russia in LiveJournal! Learn more about LiveJournal Ratings in FAQ
.
|From:
|valroma
|Date:
|June 13th, 2017 06:19 am (UTC)
|
|(Link)
На 2-й Ути Пути.
|From:
|ectet
|Date:
|June 13th, 2017 07:26 am (UTC)
|
|(Link)
А я на даче шашлычок кушал и огород копал. А вы тут веселились.
если в красном варламов, значит, что наголо постригся напиздел?
|From:
|dil
|Date:
|June 13th, 2017 09:37 am (UTC)
|
|(Link)
А они не возражают против таких съёмок?
Я тут как-то хотел сфотографировать полицейскую машину, но на всякий случай сначала спросил, можно ли. Ответили, что можно только заранее спросив разрешение, и вот конкретно там не разрешили.
|From:
|nl
|Date:
|June 13th, 2017 10:23 am (UTC)
|
|(Link)
Запретить съемку сотрудника полиции при исполнении своих обязанностей в общественном месте - например, на улице - сотрудник полиции мне не может. Он может вежливо попросить (не снимать, удалить снимки), а я могу вежливо выслушать эту просьбу и либо согласиться, либо отказать. Еще он может попытаться навешать лапши на уши или поугрожать, но с этим довольно просто справляться.
Еще он может уворачиваться от объектива и прятать физиономию - что довольно часто происходит - но тут уже у меня нет возможности насильно развернуть его лицо в нужный ракурс.
Есть еще два момента: во-первых, играет роль количество снимающих людей вокруг (когда ты с камерой один - приходится тяжелее); во-вторых, играет роль география: в Москве полиция чаще всего вполне вменяемая, и это сильно отличается от ее поведения в регионах.
Edited at 2017-06-13 10:24 am (UTC)
|From:
|ico
|Date:
|June 13th, 2017 03:45 pm (UTC)
|
|(Link)
|From:
|dil
|Date:
|June 13th, 2017 08:00 pm (UTC)
|
|(Link)
Вот-вот..
Фото зрителей у сцен, где выступали Газманов с Любэ (или кто там сейчас в тренде), сюда бы еще. Для физиономического анализа.
|
|
LiveJournal.com